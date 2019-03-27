Около 500 служащих Национальной гвардии штата Пенсильвания направляются в Польшу для участия в специальной программе НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе. Одними из основных целей программы являются попытка сдерживания «российской агрессии» в Украине и поддержка союзников в борьбе с предполагаемым участием России в войне в Донбассе.

Фото: DVIDS

Подразделение возглавит созданный ранее в Польше батальон Battle Group Poland, который предназначен для сдерживания «российской агрессии». Американцы будут работать плечом к плечу с британскими, румынскими и хорватскими военными.

Вначале солдаты Национальной гвардии прибудут в Техас, где проведут подготовительные учения, а затем эскадрон направится в Польшу.

Около года члены Национальной гвардии оттачивали свое мастерство, в том числе пройдя ротацию на калифорнийской базе в мае 2018 г. Как сообщает военное ведомство, группа поддержки собирается провести за рубежом примерно 12 месяцев.

Также к группе, направляющейся в Восточную Европу, присоединятся около 300 рядовых из соседнего штата Теннесси.