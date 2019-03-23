Иммигранты из Техаса пытаются, но не могут переехать в Россию

Всем известно, каким непростым делом является для россиян иммиграция в Соединенные Штаты. Кто-то ищет для этого работодателя или брачного партнера, кто-то заявляет о преследованиях со стороны властей (порой приукрашивая факты), кто-то вкладывает сотни тысяч долларов в бизнес-визу, а кто-то едет в Америку на последнем месяце беременности, чтобы ребенок, появившийся на свет под звездно-полосатым флагом, через 18 лет стал для своих родителей билетом в рай.

Но оказывается, что и для гражданина США переехать в Россию не так уж легко. В этом на собственном печальном опыте убедилась семья Николаевых из города Карролтон, штат Техас.

Игорь и Ирина Николаевы родились в Узбекистане, на территории бывшего Советского Союза. После распада СССР они приняли узбекское гражданство.

В 2000 году друзья убедили Николаевых поучаствовать в лотерее «гринкарт», и со второй попытки им повезло. Игорь улетел в США первым и уже там с помощью своего знакомого из Цинциннати смог заработать денег на билет для жены.

Со временем жизнь семейной пары наладилась, они устроились в Техасе и нашли себе достойную работу. Однако в 2014 году Николаевы решили переехать в Россию. Причиной этого, по словам Игоря, стала тоска по исторической родине, а также набирающие силу русофобские настроения в США.

Сначала Игорь пытался получить российское гражданство по родству — его мать-пенсионерка жила в России. Он несколько раз ездил в консульство РФ в Хьюстоне, но там его каждый раз отправляли за несуществующими документами, которые якобы должен выдавать Госдепартамент США.

Затем семья записалась в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Ленинградскую область. Для этого нужно было собрать, перевести и заверить в консульстве множество документов, поэтому Игорь и Ирина решили на две недели прилететь в Россию и получить разрешение на временное проживание там.

Но с первой попытки сделать это не привыкшим к российской бюрократии американцам не удалось: к тому времени, как им пришла пора улетать обратно, необходимая для получения документов постановка на миграционный учет еще не была оформлена.

Вернувшись в Америку, Игорь вновь обратился в консульство, но на его звонки и письма никто не отвечал. И лишь после жалобы непосредственно в администрацию российского президента с ним наконец связались из консульства и приняли заявление.

Через три месяца, не дождавшись ответа, Игорь снова позвонил в консульство. Там ему ответили, что в поданных документах не хватает справки об отсутствии судимости из ФБР (на самом деле эта справка была), а в одной из бумаг Ирины содержалась формальная ошибка. Более того, за время ожидания срок действия нескольких других документов уже истек, и теперь их придется оформлять заново.

Только после звонка в Министерство внутренних дел журналистов телеканала Russia Today, узнавших о мытарствах будущих россиян, руководство ведомства «приняло во внимание обстоятельства» и направило в свое подразделение по Петербургу и Ленинградской области письмо о необходимости рассмотреть заявление семьи Николаевых.