Российский гражданин обвиняется в незаконном приобретении электроники

Российский гражданин экстрадирован из Эстонии в США по обвинениям в незаконном приобретении американской электроники. Обвиняемый использовал отмытые деньги для контрабанды американских радиодеталей в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры Северной Калифорнии.



Как объявил федеральный прокурор Дэвид Андерсон, федеральный суд присяжных предъявил Валерию Космачеву список обвинений из 52 пунктов. Космачев, как утверждается, создал схему по незаконному приобретению сложных электронных компонентов в Соединенных Штатах и их контрабанде в Российскую Федерацию.

Согласно обвинительному акту, подписанному 21 сентября 2017 года, 66-летний Космачев родился в России, получил гражданство Эстонии и проживал в Таллине. Он был владельцем компании Admir OU и совладельцем компании Eastline Technology OU вместе с 66-летним Сергеем Ветровым, который также является обвиняемым по данному делу.

Далее материалы обвинения рассказывают о том, как Космачев и Ветров использовали свои компании как подставные фирмы для приобретения контролируемой микроэлектроники американского происхождения, в том числе ложно заявляя, что конечные пользователи этих компонентов находятся в Эстонии. Компоненты, о которых идет речь, включали программируемые микросхемы двойного назначения, способные работать в сложных условиях и пригодные для использования как в гражданских, так и в военных изделиях. После получения микросхем обвиняемые контрабандой переправляли их из Эстонии в Россию, платя за перевозку отмытыми деньгами.

Космачев, Ветров и их компании обвиняются в одном случае сговора с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических мерах и одном случае сговора с целью отмывания денег. Кроме того, Космачев и Ветров обвиняются в контрабанде и международном отмывании денег.

12 сентября 2018 года Космачев был арестован в Таллине, а 14 марта 2019 года экстрадирован в Соединенные Штаты для суда. Ветров в настоящее время находится на свободе.

До тех пор, пока их вина не будет доказана, все подсудимые считаются невиновными. Валерию Космачеву грозит до 20 лет тюремного заключения за каждый случай нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических мерах и отмывания денег, а также до 10 лет тюремного заключения за каждый случай контрабанды.