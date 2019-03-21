В уборной популярного русского ресторана «Качинка» в Портленде была обнаружена нарисованная свастика. Об этом сообщили представители заведения на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Marc Thayer | Google Maps

«В эти выходные один из посетителей нашего ресторана нарисовал на зеркале в туалете свастику, – сообщили работники “Качинки”. – Мы были глубоко ранены тем, что человек, которого мы кормили и поили, мог сделать с нами такое. Семья Бонни бежала из Советского Союза из-за антисемитизма, и мы совершенно не ожидали столкнуться с подобным здесь в Портленде. … Мы посчитали важным рассказать об этом происшествии, чтобы такие вещи не замалчивались».

«Качинка» была основана выходцами из СССР, бежавшими в Америку от антисемитизма. Заведение открылось вскоре после того, как в городе появился ресторан «Качка», ставший чрезвычайно популярным в Портленде и за его пределами.