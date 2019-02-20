Рекордное количество снега выпало в горах Калифорнии

Огромное количество снега, выпавшего в прошлые выходные в районе озера Тахо, не позволило многим энтузиастам лыжного спорта попасть на этот популярный горный курорт. Десятки километров автомагистралей, ведущих в этот регион, были перекрыты. Через некоторые участки не могли проехать даже снегоуборочные машины, из-за чего туда пришлось вызывать специальную технику. В конце этой недели штормовая система, продолжающая движение вглубь континента, принесет в горные районы Калифорнии, Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо обильные снегопады, которые затруднят движение или приведут к закрытию автотрасс.



Фото: HEAVENLY MOUNTAIN

Ненастная погода привела к человеческим жертвам: три человека в разных частях региона были смыты наводнением и погибли. Также дождевой водой и лавинами было повреждено нескольких горных дорог, таких как SR 74 и SR 243.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о нескольких штормовых системах, движущихся со стороны Аляскинского залива и несущих в долину Сакраменто резкое похолодание, а в горы Сьерра-Невады — обильные снегопады.

В аэропорту Южного озера Тахо во вторник была отмечена рекордно низкая температура в -13°F (-25°C). До этого самая холодная погода для этой даты наблюдалась почти три десятилетия назад: 19 февраля 1990 года столбик термометра опустился до -8°F (-22°C).

Насколько сильным и длительным будет влияние очередного шторма, пока неясно, однако жителям и гостям региона следует быть готовыми к задержкам на дорогах и отмененным авиарейсам. Метеорологическая служба просит водителей соблюдать особую осторожность в условиях заснеженных дорог и ограниченной видимости.