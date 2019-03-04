Полицейских, убивших Стефона Кларка, не накажут

Прокуратура округа Сакраменто объявила об окончании расследования стрельбы с участием сотрудников полиции, произошедшей 18 марта 2018 года в 7500-м квартале 29-й Стрит. Напомним, что тогда был убит убегавший от полиции подозревамый – Стефон Кларк.



«Вещественные доказательства в данном деле говорят о том, что оба сотрудника искренне и разумно полагали, что им грозила непосредственная опасность гибели или серьезной травмы, – говорится в заключении прокуратуры. – Следовательно, стрельба в мистера Кларка была законной, и уголовных обвинений выдвинуто не будет».

Департамент полиции Сакраменто осознает существенное влияние, которое данный инцидент оказал на наше общество.

“Мы понимаем проблемы, с которыми мы сталкиваемся на пути к восстановлению доверия. Мы прилагаем все усилия к построению в нашем городе здорового сообщества, в котором у каждого будут возможности к процветанию. Мы продолжим сотрудничать с общественностью для обеспечения безопасной и эффективной работы полиции”, – говорится в пресс-релизе полиции Сакраменто.

Департамент полиции Сакраменто провел предварительный анализ данного инцидента и ввел несколько ключевых изменений в регламенте, которые позволят агенству лучше действовать в подобных ситуациях. С марта 2018 года департамент ужесточил правила пользования носимыми видеокамерами и ввел новое правило для обеспечения большей безопасности всех сторон в случае пешего преследования подозреваемого.

«Наша обязанность — постоянно изучать все правила и порядки на предмет возможного совершенствования. Эти усилия являются неотъемлемой частью того, что представляет собой наш департамент», – сказал шеф полиции Сакраменто Дэниел Хан.

Департамент юстиции Калифорнии пока не опубликовал результаты независимого расследования данного происшествия. Когда это произойдет, Департамент полиции Сакраменто проведет окончательный анализ инцидента с целью ответить на вопрос: соответствовало ли применение силы правилам департамента.

Решение прокуратуры взволновало афро-американское сообщество города и дало толчок к немногочисленным выступлениям против местных властей.