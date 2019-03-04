Новое исследование выяснило самый “греховный” штат США

«Красные» и «синие» штаты часто обвиняют друг друга во всех проблемах с Америкой, но истина состоит в том, что у каждого из пятидесяти штатов есть свои собственные достоинства и пороки. Об этом говорится в новом исследовании WalletHub. Например, в Миссури наиболее остро стоит проблема с наркоманией, а в Неваде — что неудивительно — самое большое количество пристрастившихся к азартным играм.



Убытки от этих пороков ложатся на плечи всей нации, говорят исследователи. Только игорная мания обходится Соединенным Штатам примерно в 5 миллиардов долларов в год — но эта сумма меркнет перед потерями от курения, составляющими более 300 миллиардов. Вредные привычки на индивидуальном уровне могут складываться в огромные экономические потери в масштабе страны.

Какие же штаты ведут себя лучше других, а какие хуже? Аналитики сайта WalletHub составили рейтинг штатов по уровню «аморальности», который включает такие показатели как количество насильственных преступлений, злоупотребление алкоголем и любовь к азартным играм.

Что примечательно, первое место занимает Невада, Флорида находится на втором, Калифорния – на 3-м месте “почетного” списка. За ними следует “консервативный” Техас (4-е место) и Теннесси (5).