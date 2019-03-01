Сервис продажи недвижимости без участия риэлтора набирает спрос

Самая быстрорастущая онлайн-платформа недвижимости в США Opendoor — которая радикально упрощает покупку и продажу жилья – с помощью этого сайта вы можете продавать и приобретать недвижимость с минимальным участием риэлтора и предсказуемыми платежами и выплатами при транзакции. Недавно основатели онлайн-компании объявили об очередной инвестиции в $400 млн, полученной от фонда SoftBank Vision Fund. Также компания сообщила о ставшем ей доступном финансировании от крупных банков на сумму более $2 млрд. В ходе стремительного освоения новых рынков в различных регионах США Opendoor собирается использовать эти средства для ускорения развития первой в мире единой технологической платформы для покупки, продажи и обмена жилья.

Как выглядит процесс продажи дома через Opendoor?

Вы заполняете заявку на сайте компании.

Ваш специалист по недвижимости готовит предложение с рыночными данными и вашей уникальной информацией.

Вы изучаете предложение и его стоимость. Когда вы будете готовы подписать контракт, специалисты Opendoor свяжуться за вами.

Продавец сам назначает дату бесплатной оценки дома.

Если дом нуждается в ремонте, Opendoor может выполнить необходимые работы после заключения сделки. Расходы просто будут вычтены из вырученной суммы.

Миссия Opendoor — дать каждому свободу переезда с минимальным участием посредника-риэлтора.

С момента основания в 2014 году Opendoor занимается переосмыслением процесса покупки и продажи жилья, делая его моментальным и бесстрессовым. Клиентами компании уже стали более 20 000 человек. В настоящее время Opendoor действует в 19 городах страны — Атланта, Даллас, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Нэшвилл, Орландо, Остин, Риверсайд, Роли, Сакраменто, Сан-Антонио, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа, Финикс, Хьюстон, Чикаго и Шарлотт, а к концу 2020 года планирует распространиться на 50 городов. Штаб-квартира Opendoor находится в Сан-Франциско. В компании работает более 900 сотрудников, говорится на сайте агрегатора.

Данный тренд стремительно растет на рынке купли-продажи недвижимости в США. Другая крупная онлайн-компания, специализирующаяся в операциях по недвижимости – Zillow.com также вступила в борьбу за свой кусок пирога “самостоятельных” интернет-продаж. Покорять калифорнийский рынок Zillow начала с Риверсайда.

Как считают некоторые эксперты, данная модель может стать доминирующей и, возможно, даже “убить” традиционную цепочку, где традиционный риэлтор является одним из ключевых участников.