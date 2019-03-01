Начиная с 4 марта 2019 года, общая стоимость виз B-1/B-2 (категории бизнес и туризм) возвращается к 160 долларам США. Дополнительные сборы за выдачу визы упраздняются. Данная структура визового сбора основывается на принципе взаимности и обеспечивает равную стоимость деловых и туристических виз для граждан России и США. Об этом сообщается на сайте Посольства и Консульства США в Российской Федерации.

“4 марта 2019 визовый сбор за туристическую и деловую визу для граждан России будет составлять 160 доллара США. Дополнительный сбор за выдачу визы в размере 143 дол. США, введенный в январе 2019, отменен”, – заявило Посольство США в РФ.

Как подчеркивается Госдепартаментом, Соединенные штаты и Россия подписали соглашение о визах в 2012 году с целью сделать одинаковой стоимость многократных виз на три года. Теперь граждане России, совершающие поездки в США, и граждане США, путешествующие в Россию с деловыми или туристическими целями, буду оплачивать одинаковый визовый сбор в размере 160 долларов США. Дополнительно обе страны договорились выдавать многократные визы сроком действия на три года во всех случаях, когда это возможно.

Посольство США в России объявило о введении с 2019 года дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы, в декабре 2018 года. Вашингтон также решил не выдавать визу туристам из России повторно без собеседования. Таким образом, в случае получения однократной визы на срок до одного года гражданин России платил $160, а в случае получения многократной визы сроком до трех лет – дополнительно $143, то есть всего стоимость такой визы стоила ему $303.

В начале октября 2018 года российская сторона также предложила США унифицировать сроки ожидания визовых собеседований. С апреля 2018 года срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, утверждала представитель российского МИДа Мария Захарова. Россия, по ее словам, с мая 2018 г. в ответ увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 дней по долгосрочным визам для американцев, напоминает Голос Америки.