Засуха заканчивается: Калифорнию завалил снег и заливают дожди

Два поздних шторма принесли на Западное побережье снег, смягчив последствия засухи и восполнив снежный покров в высокогорных районах. Первая из этих штормовых систем неделю назад отметилась обильными снегопадами в Лас-Вегасе (Невада) и Тусоне (Аризона), тогда как вторая на этой неделе привела к проливным дождям на севере Калифорнии.

Дальше к востоку непрекращающиеся дожди привели к обширным наводнениям от дельты Миссисипи до юга Аппалачей. В таких районах как долина Теннесси количество выпавших осадков составило 12 дюймов и более.

В Алабаме, Джорджии и Миссисипи 23-24 февраля прошло несколько торнадо. В центральной части Великих равнин наблюдались кратковременные снежные бури, а в южной части сильные ветры не сопровождались значительными осадками, что усугубило последствия засухи для озимой пшеницы.

Как сообщил Департамент водных ресурсов Калифорнии, толщина снежного покрова в горах Сьерра-Невады на 26 февраля составила 36 дюймов, или 150% средней величины для этой даты. В штате Орегон прекратилась засуха степени D3 («экстремальная») и значительно сократилась площадь засухи D1 и D2 («средняя» и «сильная»). В Калифорнии засуха уровня D1 осталась только вдоль границы с Орегоном. В южной части Колорадо экстремальная засуха наблюдается на границе с Нью-Мексико. Крупная область умеренной засухи в штатах Невада, Айдахо, Юта, Вайоминг и Колорадо распалась на три части и продолжает сокращаться.

28 февраля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Амадор, Гленн, Лейк, Мендосино и Сонома в связи с серией штормовых систем, приведших к проливным дождям, снегопадам, наводнениям и оползням. Всего чрезвычайное положение на данный момент объявлено по 26 округам штата.

В приказе губернатора содержатся указания Департаменту транспорта Калифорнии официально запросить средства из аварийного фонда Федерального управления автомобильных дорог, а Управлению по чрезвычайным ситуациям — оказывать помощь местным властям пострадавших от непогоды регионов. При заключении контрактов на материалы и услуги, необходимые для скорейшего устранения последствий штормов, правительственные агентства временно освобождаются от соблюдения излишних формальностей, могущих привести к задержкам.

Между тем, погодный фронт в юго-восточной части страны вызывает незначительные снегопады на северном побережье Атлантики вплоть до Северо-Восточного региона. В Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии пройдут дожди разной степени интенсивности. Температуры к северу от этого погодного фронта — от автомагистрали I-40 или I-40 до Далласа — будут ниже обычных.

В пятницу граница холодного воздуха останется к северу от Монтаны, а в субботу начнет движение через штат на юг и восток, вызывая резкое похолодание — ниже нуля по Фаренгейту (-32°C). В некоторых районах Монтаны дневные и ночные температуры могут приблизиться к историческим минимумам.

Температуры к югу от погодного фронта, в Аризоне, Нью-Мексико и западной части Техаса, будут на несколько градусов выше среднего, а вдоль мексиканской границы и в Южной Флориде возможны рекордные потепления.

В субботу погодная система пересечет границу Калифорнии, неся с собой дождь, а в горных районах штата — снег. К западу от Лос-Анджелеса количество осадков будет скромным, от 1 до 1,5 дюймов. В Сьерра-Неваде ожидается очередной обильный снегопад (от 1 до 2 футов снега) с сильным порывистым ветром. Движение через некоторые горные перевалы, расположенные выше 6-7 тысяч футов, будет затруднено или даже полностью остановлено, сообщает Национальный метеорологический сервис.