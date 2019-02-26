Российские ядерные ракеты угрожают русской школе в Сакраменто?

Согласно заявлениям, прозвучавшим на главном канале российского телевидения, одной из мишеней российской армии для возможной ядерной атаки является частный аэропорт в одном из пригородов Сакраменто.

Репортаж вышел в эфир в воскресенье вечером, через несколько дней после того, как президент Владимир Путин заявил, что Москва в военном отношении готова к кризису в стиле Карибского, если США этого хотят, отмечает Голос Америки.

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений», – сказал президент России Владимир Путин в недавнем обращении к Федеральному собранию.

Что же это за «центры принятия решений»? Согласно информационно-аналитической телепрограмме «Вести недели», в их список входят такие точки как Пентагон, Кэмп-Дэвид… и калифорнийский городок Мак-Клеллан (Сакраменто), откуда, по утверждению ведущего Дмитрия Киселева, осуществляется «управление стратегическими наступательными силами» американской армии. Все эти цели, как заявил Киселев, будут находиться в зоне досягаемости гиперзвуковых ракет «Циркон», если подводные лодки с этими ракетами, «ничего не нарушая и никому не мешая», встанут на боевое дежурство в Тихом и Атлантическом океанах.

В Кремле, куда журналисты обратились с просьбой прокомментировать репортаж, заявили, что не вмешиваются в редакционную политику государственного канала.

С 1935 по 2001 год аэропорт Мак-Клеллан был базой Военно-воздушных сил США. Сейчас оттуда уже не взлетают самолеты с бело-синими звездами на крыльях, однако на территории комплекса по-прежнему действует научно-исследовательский атомный реактор, принадлежащий теперь Калифорнийскому университету в Дейвисе.

Кстати, в непосредственной близости к военному аэродрому располагается известная в регионе “русская школа” Community Outreach Academy, где насчитывается около полторы тысячи школьников – детей иммигрантов из различных стран СНГ, в том числе и из России. Как сообщила ранее “Славянскому Сакраменто” директор школы Лариса Гончар, несколько лет назад сотрудники Российского Консульства подарили детям библиотеку русских книг.

Напомним, что ранее в эфире радиостанции “Наше Радио” в Нью-Йорке депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский рассказал про ядерные фугасы, заложенные Советским Союзом вдоль Восточного побережья США и намекнул про российскую ракету “Булава”, которая в состоянии долететь до Нью-Йорка или Вашингтона всего за полчаса.