Путин пригрозил Вашингтону новейшими ядерными ракетами

В ежегодном обращении к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин уделил основное внимание внутренним социальным и экономическим проблемам, однако часть его речи была посвящена международной политике. Глава России фактически пригрозил американскому руководству ракетами, которые в состоянии долететь до Вашингтона и Нью-Йорка.



Лидер России осветил самый острый на сегодня вопрос российско-американских отношений: односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он фактически напрямую пригрозил американскому руководству оружием, которое может быть использовано не только против размещенных в Европе ракет НАТО, но и против «центров принятия решений» на территории США.

«Я уже говорил и хочу повторить – Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе, – подчеркнул Путин. – Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности. […] В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия».

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений, – добавил он. – Мы знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными».

В числе новых образцов оружия, разработка которых ведется российской военной промышленностью — гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард», межконтинентальная ракета «Сармат» и лазерная установка «Пересвет».

Также президент сообщил об успешных испытаниях низколетящей крылатой ракеты «Буревестник» с малогабаритной ядерной двигательной установкой. Согласно опубликованному полгода назад ролику Министерства обороны России, эта ракета благодаря своей маневренности и неограниченной дальности полета является неуязвимой для всех современных и будущих систем противоракетной и противовоздушной обороны.