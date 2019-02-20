Небольшой водопад Хорстейл-Фолл в Йосемитском национальном парке стал популярным у туристов благодаря необычному природному явлению: оранжевому свечению воды от закатного солнца. Уникальный оптический эффект, который превращает водопад в огненную реку, можно наблюдать только в течение нескольких дней февраля, и только при абсолютно ясной погоде без тумана и облачности.

Для посещения водопада не требуется особых разрешений, однако следует соблюдать ограничения, запрещающие парковку автомобилей и движение пешеходов на определенных участках дорог из-за обледенения и накопления снега.

Ближайшая автостоянка находится примерно в полутора километрах от водопада, поэтому посетителям рекомендуется экипироваться теплой одеждой и обувью, а также взять с собой фонарь. Автомобили с табличкой «Инвалид» могут также парковаться на площадке для пикников, расположенной ближе к водопаду, говорится на сайте парка.