Калифорнийцы тратят огромное количество времени и бензина, простаивая в дорожных пробках. Одним из способов разгрузить переполненные автомагистрали должна была стать сеть скоростных железных дорог, разработка которой началась еще в 1996 году, однако ее строительство столкнулось с массой финансовых и юридических проблем.

Проведенный в конце прошлого года аудит этого долгосрочного проекта выявил множество недостатков в планировании, выборе подрядчиков и соблюдении нормативов. И даже если создание железнодорожной сети продолжится без непредвиденных задержек, она будет завершена только в 2033 году.

Законодатели Калифорнии не пожелали ждать так долго и предложили временное решение проблемы. Неделю назад на рассмотрение Сената штата был направлен законопроект, предусматривающий строительство на автомагистралях I-5 и SR-99 двух дополнительных полос движения — причем эти полосы не будут иметь ограничений скорости.

Автором законопроекта SB 319 стал сенатор-республиканец Джон Морлак, представляющий 37-й избирательный округ.