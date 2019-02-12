В Орегоне хотят запретить освобождение от прививок

На волне эпидемии кори в соседнем штате Вашингтон политик из Орегона Митч Гринлик предложил запретить освобождение от прививок иначе как по медицинским показаниям. Об этом сообщает местный телеканал KATU.

Законопроект, над которым сейчас работает орегонский демократ, предусматривает отмену освобождений от прививок по личным, религиозным и философским мотивам.

В Орегоне количество детей дошкольного возраста, легально освобожденных от прививок по немедицинским причинам, составляет 7,5% – наивысший показатель по всей стране. Это, по словам Гринлика, «слишком опасно».

Однако не все жители Орегона согласны с его мнением.

«Речь идет о меньшинстве родителей, которые пользуются общечеловеческими правами на добровольное принятие медицинского риска, – говорит исполнительный директор Национального центра информации о вакцинах Тереза Рэнгем. – Я считаю, что это право человека, поскольку решение о вакцинации связано с риском болезни и смерти. У людей должна быть свобода выбора».

Польза прививок и вероятность осложнений от них остаются предметом горячих споров. Большинство врачей считают, что оставаться непривитым, рискуя заразиться корью, гораздо более опасно.

Как уже сообщалось, в штате Вашингтон на данный момент корью заболело более 50 человек. Из них 44 человека не были вакцинированы, 1 человек прошел неполный курс вакцинации, и еще для 6 человек отсутствуют подтвержденные сведения.

В список общественных мест, посетители которых, согласно Службе здравоохранения округа Кларк, могли контактировать с вирусом, вошло около десятка славянских церквей и организаций. В округе, который традиционно является самым проблемным по уровню вакцинации, объявлена чрезвычайная ситуация.