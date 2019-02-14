Церкви заставят платить за парковки для служителей и сотрудников

Через месяц истекает срок подачи ежегодных отчетов по корпоративным налогам. Большинству американских церквей не приходится беспокоиться о заполнении федеральных налоговых деклараций, однако принятые Конгрессом в 2017 году поправки к налоговому законодательству могут это изменить.

Новая редакция параграфов 274 и 512 Налогового кодекса гласит, что некоммерческие организации теперь должны платить налоги с дополнительных льгот, предоставляемых своим работникам — в том числе с расходов на автомобильные парковки.

Ко многим церквям — например, тем, у которых на общей парковке не выделены зарезервированные места для сотрудников — эти изменения не относятся. Однако для того, чтобы в этом убедиться, бухгалтерам все равно придется тщательно изучить запутанные документы Налоговой службы, такие как опубликованное недавно 24-страничное объявление за номером 2018-99, и произвести непростые расчеты.

Это вызвало недовольство многих национальных религиозных организаций, лидеры которых называют новый налог опасным прецедентом.

«Налоги, которыми облагаются дополнительные льготы для сотрудников церквей, синагог и мечетей, платятся напрямую из рабочего бюджета этих организаций», – в интервью Religionnews сказал юрист из Вашингтона Брайан Уолш. Он напомнил, что коммерческие компании могут скомпенсировать рост налогов повышением цен для своих клиентов, тогда как религиозные организации такой возможности лишены.

Помимо финансовой составляющей, Уолш возражает против самого принципа нового налога.

«Это противоречит тому, как система американских ценностей понимает взаимоотношения между церковью и государством, – заявил он. – Только по этой причине данное положение Налогового кодекса должно быть отменено».

Данный закон относится также к неприбыльным организациям страны.