В Нью-Йорке появился первый в Америке Музей КГБ, в котором представлено более трех тысяч уникальных экспонатов советской эпохи, сообщает Голос Америки. Церемония его открытия тоже была единственной в своем роде: вместо традиционной ленточки у входных дверей был натянут стальной трос, который перерезали «болгаркой».

Центральное место в коллекции музея занимают технические средства, с помощью которых чекисты с первых дней Советской власти до самого распада СССР следили за своими гражданами и иностранцами, а порой пытали и убивали их.

На витринах музея стоят радиопередатчики, шифровальные машины, миниатюрные фотоаппараты. Есть здесь и самое знаменитое подслушивающее устройство — изготовленный из ценных пород дерева герб США, который в 1945 году был вручен американскому послу в Москве. Прибор, разработанный советским ученым Львом Терменом, целых 7 лет передавал разговоры американских дипломатов, не вызывая никаких подозрений у службы безопасности посольства.

Другие экспонаты вызывают мрачные чувства: коллекция тяжелых стальных наручников, кресло для допросов с кожаными ремнями и зонт с отравленной иглой, которым в 1978 году был убит болгарский диссидент Георгий Марков.

Куратором Музея КГБ стал литовский дизайнер Юлиус Урбайтис, который уже 30 лет занимается коллекционированием технических раритетов. По его словам, музей абсолютно аполитичен.

«Так жили наши деды, наши родители. Кто-то поехал в Сибирь, кого-то расстреляли, а кто-то сделал карьеру, – говорит Урбайтис. – Но этот этап уже пройден, надо смотреть вперед, а не копаться в истории и обливать грязью».