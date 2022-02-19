Сотрудник миссии «Свет Надежды» Виктор Литовченко несмотря на предупреждения Госдепартамента продолжает помогать пострадавшим в военном конфликте на Донбассе.

Он и его семья решили остаться в Украине на фоне активизировавшегося конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Виктор Литовченко одержал победу в украинском суде в деле против коррумпированных пасторов, входящих в Союз христиан веры евангельской Украины. Речь идет о сотнях тысяч пожертвований американских церквей, так и не поступивших на на благотворительные цели в Украине.