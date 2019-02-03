Отдел расследования ограблений и убийств Департамента полиции Лос-Анджелеса объявил об аресте подозреваемого в убийстве жены и сына. Подозреваемым оказался гражданский служащий Отдела охранных услуг Полиции Лос-Анджелеса Виктор Глуховский.



Фото: GoFundMe

Как сообщается в пресс-релизе полиции Лос-Анджелеса, 26 декабря 2018 года 39-летняя Натали Глуховская и 14-летний Алекс Глуховский были найдены мертвыми в доме на бульваре Окснард в Ван-Найсе.

В пятницу, 1 февраля 2019 года, был арестован подозреваемый в убийстве — муж и отец жертв Виктор Глуховский, гражданский служащий Отдела охранных услуг Полиции Лос-Анджелеса. Сумма залога была установлена в 2 миллиона долларов.

На сайте GoFundMe проходил сбор денег на имена жертв, однако, набрав $12 тыс., акции была прекращена.