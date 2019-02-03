Украинский ЛГБТ-активист Богдан Глоба, основатель движения за права геев Proud Ukraine, сочетался законным браком со своим любимым (также выходцем из Украины) в мэрии Нью-Йорка.

«Пришло огромное количество поздравлений (за что вам большая благодарность!), но и не меньше сообщений от ненавистников. Большинство, конечно, с религиозным контекстом (там же вроде как было что-то о любви к ближнему своему, нет?), – написал Глоба у себя в Фейсбуке. – Ну и написали, что мы вымрем, и будет адище нам (что удивительно, потому что для меня адом была жизнь в Полтаве)».

«Никто не мечтает жить в набожной Украине, никто не хочет жить на “богом данной Полтавщине”. Вот тупо нет людей, которые мечтают там жить и строить свою жизнь. Есть люди, которые смирились и доживают, а некоторые получили карту поляка. Нет очередей на границе в Украине, никто не прорывает границу, чтобы попасть туда, в Украине не имеет смысла строить стену от иммигрантов. Не видно сотен тысяч людей, которые штурмуют украинские посольства по всему миру, – развивает тему в соцсети Богдан. – Однако мы видим миллионы людей, которые мечтают жить в либеральном Нью-Йорке. Есть люди, которые роют подземные тоннели в пустыне и готовы жить всю жизнь без документов под звездами ньюйоркщины. Есть натуралы с Украины, которые притворяются геями, чтобы только офицер иммиграционной службы оставил их на либеральной американской земле. Есть миллионы арабов и хасидов, верующих и консерваторов, которые ищут любой путь попасть в заветный Нью-Йорк, чтобы поселиться здесь с семьей. Именно в тот Нью-Йорк, где самый прайд, где гей-браки, где разрешено усыновление детей и суррогатное материнство для ЛГБТ-пар, где запрещена дискриминация».

«За более чем два года в США я каждый день испытываю благодарность за то, что мы можем здесь жить, и для нас это рай. Невозможно построить рай на ненависти к инаковости, на ненависти строят ад… с чем вы там, ребята, успешно и справляетесь», – заключает молодожен.