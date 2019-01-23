Как сообщает спортивный новостной портал TMZ Sports, российской звезде бокса Сергею Ковалеву были предъявлены уголовные обвинения в нападении на женщину, которое произошло в июне прошлого года в Калифорнии.

Фото: YouTube

По словам жертвы, Ковалев приставал к ней на вечеринке, а когда получил отказ, вместе со своим другом последовал за ней и ударил в лицо, причинив тяжелый перелом носа, сотрясение мозга и смещение позвоночного диска.

Заседание суда назначено на март этого года, а в феврале у Ковалева должен будет состояться матч-реванш с колумбийским боксером Элейдером Альваресом, которому тот проиграл вскоре после инцидента с нападением.

Как сообщает американская пресса, Ковалев был арестован в Калифорнии в июне прошлого года и ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

Сам боксер просит своих фанатов «не спешить с выводами» и намекает на то, что публикация новостей о его аресте накануне матча с Альваресом является провокацией.