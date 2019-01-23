20 января 2019 г., сотрудники Центрального участка полиции Портленда прибыли по вызову на перекресток Юго-восточной Грэнд-авеню и Вашингтон-стрит, где водитель красного Porsche-911 врезался в здание и попытался скрыться с места происшествия.

Фото: Fox12

Благодаря информации, полученной от очевидцев аварии, водитель был обнаружен и арестован. В ходе расследования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Бюро полиции Портленда.

30-летний Василий Куцар был доставлен в тюрьму округа Малтнома по обвинениям в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, неосторожном вождении, создании угрозы для жизни и неисполнении обязанностей водителя (оставление места аварии).

В машине Куцара находилось двое пассажиров. 34-летняя Шери Мари Суонсон получила тяжелые травмы и была доставлена в городской госпиталь. Второму пассажиру, жениху Суонсон, была оказана медицинская помощь на месте.

Каждый год тысячи людей получают травмы и погибают из-за водителей, находящихся под влиянием алкоголя и наркотиков. Тем, кто принимает алкоголь или наркотики, настоятельно рекомендуется не садиться за руль, а найти трезвого водителя, вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать опасности жизни других людей.

Бюро полиции Портленда совместно с другими правоохранительными агентствами и общественностью прилагает все усилия по уменьшению, а в конечном итоге приведению к нулю количества погибших в автомобильных авариях.