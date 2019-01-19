Согласно решению суда, в пользу государства и пострадавших компаний отходит по меньшей мере $9,7 млн., размещенных на различных банковских счетах семьи Корчевского, а также ряд объектов недвижимости и земельных участков в штате Пенсильвания. В августе прошлого года Виталий Корчевский был признан виновным в участии в международной мошеннической схеме, принесшей ему миллионы долларов благодаря краденым черновикам пресс-релизов.

Между тем объявление приговора было отложено до апреля 2019 года, поскольку прокуратура попросила предоставить время до конца января для вынесения дополнительных рекомендаций.

Как говорится в ходатайстве государственного прокурора Ричарда Данахью в адрес сотрудника службы пробации Роберты Хоултон, подсудимый утверждает, что «не был членом сговора в период с февраля 2010 г. по август 2015 г., а присоединился к преступному синдикату лишь в декабре 2010 г. и сотрудничал с мошенниками по январь 2011 г.»

Государственный эксперт показал под присягой, что он и его сотрудники выявили кражу хакерами 43 527 пресс-релизов в период с июля 2010 г. по январь 2011 г. В частности, 10 октября 2012 года один из хакеров отправил неназванному корреспонденту сообщение со словами: «я взламываю prnewswire.com».

Корчевский заявляет, что у обвинения нет доказательств того, что у него был доступ к почтовым ящикам, где хранились украденные пресс-релизы. На изъятых у него компьютерах и телефонах этих пресс-релизов обнаружено не было.

Однако прокуратура опровергает его слова. «Это не соответствует истине, – говорится в документах дела. – Улики подтверждают, что обвиняемый имел доступ к почтовому ящику, использовавшемуся Игорем Дубовым для пересылки пресс-релизов».

Также Корчевский утверждает, что его роль в преступном сговоре «не включала в себя работу с хакерами». Сторона же обвинения заявляет, что «сговор [частью которого являлся подсудимый] управлялся опытными компьютерными хакерами».

Согласно документам суда, Корчевский неоднократно проводил нелегальные финансовые операции с помощью брокерских аккаунтов Дубового. А это значит, что он не мог не знать о масштабном сговоре и принимал в нем активное участие, считают эксперты.

На суде было показано, что подручный Корчевского Аркадий Дубовой оплачивал работу украинских хакеров через своего брата. Также часть денег было переведена принадлежащим хакерам подставным фирмам в Эстонии. Как сообщалось ранее, как и многие другие участники масштабной международной аферы, Дубовой признался в участии в схеме.

Письма близких и церкви в защиту Корчевского

Судья Реймонд Дири получил десятки писем в защиту пастора Корчевского от его родственников и близких.

Например, мать Виталия Любовь Корчевская просит «оставить моего сына на свободе, чтобы он мог воспитывать своих детей в любви к Богу и людям, как он это делал ранее».

«Его семья нуждается в нем: жена, дети и я сама, так же как и церковь и общество, – пишет Любовь Корчевская суду. – Начиная с самого детства он любил помогать своим родителям, братьям и сестрам, так же как и однокашникам и друзьям в церкви. Так он и поступает до сего самого дня, так как любит людей и Бога, делами свидетельствуя Евангелие людям…»



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В Советском Союзе Виталия пытались записать в октябрята и пионеры, однако «Виталий отверг эти предложения, так как любил Бога и принадлежал к церкви». По словам матери, Виталий даже попал на небольшой срок в тюрьму за транспортировку Библий.

«Я понимаю, что по провидению Господа судьба моего сына в Вашей руке, – заключает в своем письме мать Корчевского. – Как мать я прошу принять во внимание его чистосердечное свидетельство и явить милость».

В 1999 г. в Филадельфии была основана славянская церковь Brookhaven Baptist Church, пастором которой стал Виталий Корчевский (досье). Он лично помог четырем десяткам семей переехать в США и встать на ноги, свидетельствуют родные пастора. Сегодня его церковь насчитывает свыше трех сотен прихожан.

Члены церковного правления также направили суду просьбу помиловать финансового брокера.

«Различные христианские организации по всему миру приглашают его (Виталия – SlavicSac.com) проповедовать… Являясь его домашней церковью, нам не хватает его, когда он отсутствует, – говорится в официальном письме. – Пастор Виталий Корчевский не только великолепный проповедник, но и сам исполняет то, о чем проповедует».

Кроме того, как говорится в ходатайстве адвоката Корчевского, ему подзащитному была проведена операция на тазобедренном суставе, и он нуждается в прохождении реабилитации.

В августе прошлого года Виталий Корчевский был признан нью-йоркским судом присяжных виновным в финансовых махинациях. По версии прокуратуры, общая сумма нелегальных доходов группы Корчевского составила $30 млн. Сторона обвинения требует для Корчевского от 15 до 20 лет тюремного заключения.