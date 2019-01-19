Русский ресторан в Окленде: в резюме профессионального кулинара Эллен Дорен значатся несколько известных нью-йоркских ресторанов, а также работа в качестве личного шеф-повара для баскетболистов команды Golden State Warriors. А недавно Эллен и ее деловой партнер Булат Насыбулин открыли в Окленде новое предприятие: русскую закусочную на колесах под названием «Колобок».

Фото: Kolobok

«Мы стали первым русским передвижным кафе в районе Залива, – в интервью изданию East Bay Express говорит Дорен. – Мы хотим делиться с людьми своим знанием русской кухни. Не всем известно, насколько разнообразна русская еда».

Главное место в меню «Колобка» занимают блины, которые для Эллен — москвички по происхождению — полны ностальгических воспоминаний.

«Для нас блины были традиционным лакомством после школы, – рассказывает она. – Блины начали делать много веков назад, они происходят из языческой культуры и символизируют Солнце своими формой и цветом».

После своего переезда в США, Эллен проходила трейнинг и работала в элитных нью-йоркских ресторанах.

Согласно сайту магазина на колесах, бизнес-партнер Эллен Булат Насыбулин также является выходцем из России и происходит из семьи потомственных поваров. Булат является страстным поклонником русской кухни и готов предложить свои рецепты жителям района Залива Сан-Франциско.

Помимо блинов «Колобок» предлагает и другие традиционные для России блюда, такие как пельмени, плов, винегрет и борщ. В планах на ближайшее будущее — кухня Грузии и Армении, сообщает East Bay Express.

Как гласит фирменная страница в Фейсбуке, “Колобок” является первым русским рестораном на колесах в восточной части района Залива.