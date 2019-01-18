В декабре прошлого года владельцы русской бани Archimedes Banya в одном из районов Сан-Франциско подали в суд на администрацию города по поводу крупного строительного проекта на берегу Залива. Компания Build Inc. собирается построить там более полутора тысяч жилых домов, в том числе два 14-этажных здания, которые закроют посетителям бани вид на океан и лишат возможности загорать на открытой веранде в обнаженном виде, пишет San Francisco Chronicle.



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Природоохранная организация Greenaction также подала отдельный иск против организаторов проекта. По мнению ее специалистов, масштабное строительство и эксплуатация нового жилья приведут к значительному загрязнению воздуха, подчеркивает San Francisco Examiner. Более того, район стройки находится неподалеку от верфи Hunters Point, на территории которой недавно было обнаружено радиационное загрязнение.

Недовольны проектом администрации Сан-Франциско и местные жители. По их словам, первоначальный план застройки включал новую школу и торговый комплекс, однако из окончательного варианта эти важные для горожан элементы были вычеркнуты.

Проект Archimedes Banya принадлежит Михаилу Бродскому и уже почти два десятка лет предлагает широкий спектр банно-оздоровительных услуг.

“Желаем, чтобы в каждом американском городе действовал комплекс “Бани Архимеда” для оживления тела, успокоения ума и приятного времяпровождения с друзьями”, – говорится на сайте Archimedes Banya.