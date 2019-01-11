3 января 2019 года, сотрудники Дорожной полиции штата Орегон заметили на автотрассе Interstate-5 мужчину, который стоял на проезжей части и задерживал движение. Когда полицейские приблизились к нарушителю, тот побежал от них через поток машин и попытался открыть двери у нескольких автомобилей.

С помощью проезжавших мимо водителей полицейские сумели задержать мужчину до того, как кто-либо пострадал, говорится в отчете полиции округа Мэрион.

Арестованный, 38-летний Вячеслав Бурлаченко из Сейлема, был направлен на медицинское освидетельствование. Ему предъявляются обвинения в нарушении общественного порядка, сопротивлении аресту и незаконном проникновении в транспортное средство.

В ходе инцидента не произошло столкновений, однако грузовик с прицепом, вынужденный резко сманеврировать, был поврежден сдвинувшимся с места грузом.

Дорожному патрулю оказали содействие сотрудники Департамента полиции Вудберна и Отдела по общественной работе округа Мэрион.