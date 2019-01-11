Несколько дней назад в Нью-Йорке были арестованы «русские Бонни и Клайд», передает NY Post.

Фото: Steven Hirsch

Спортсмен-борец Александр Попенков и его жена Марианна Каюмова занимались грабежом работниц секс-индустрии. Семейная пара жестоко избила и ограбила как минимум 8 женщин — большинство из которых также приехали в США из России.

Преступники искали своих жертв по рекламным объявлениям сексуальных услуг, зная, что потерпевшие, учитывая род их занятий и иммиграционный статус, вряд ли пойдут жаловаться в полицию. Но некоторым пострадавшим были нанесены настолько тяжелые травмы — одна из женщин получила перелом носа и глазницы, — что они не стали молчать.

Попенкову и Каюмовой были предъявлены обвинения в ограблениях, кражах со взломом и других тяжких преступлениях. Однако сумма залога была установлена неожиданно низкой, $35 000 каждому, и судья отказался увеличить ее, несмотря на то, что Попенков, по утверждению прокуратуры, угрожал нескольким обратившимся в полицию потерпевшим.

В случае признания подсудимых виновными им грозит тюремное заключение сроком до 25 лет, подчеркивает издание.