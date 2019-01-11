На этой неделе калифорнийский политик Фил Тинг внес на рассмотрение Ассамблеи штата законопроект, запрещающий выдачу бумажных кассовых чеков иначе как по просьбе покупателя. С 1 января 2022 года все чеки должны будут выдаваться в электронном виде.

Согласно статистике, приведенной автором законопроекта, печать кассовых чеков ежегодно приводит к появлению 300 тысяч тонн отходов и выбросу в атмосферу 5 миллионов тонн углекислого газа. Более того, 93% бумажных чеков содержат в своем составе такие опасные вещества как бисфенол-А и бисфенол-С, которые при попадании в организм человека способны вызвать нарушение гормонального баланса, рак и пороки развития.

По данным провайдера мобильных платежей Square, американцы уже получают более 10 миллионов электронных кассовых чеков ежемесячно.