На острове Ист-Бразер в калифорнийском заливе Сан-Пабло открылась вакансия, которая может стать для кого-то работой мечты. Заработная плата составляет $130 000 в год, предоставляется жилье.



Установленный на острове маяк, начавший работу в далеком 1874 году, со временем был автоматизирован, а пристроенный к нему домик смотрителя превратился в небольшую гостиницу для туристов, работающую 4 дня в неделю. Доходы от этого предприятия идут на текущий ремонт маяка и остальной инфраструктуры острова.

В апреле этого года руководство гостиницы собирается отойти от дел и передать ключи новым управляющим. На эту работу ищется семейная пара, хотя бы один из членов которой имеет действующую капитанскую лицензию Береговой охраны. В обязанности управляющих входит приготовление завтраков и обедов для постояльцев, их перевозка на остров и обратно, а также все остальные работы по обслуживанию гостиницы. Заработная плата составляет $130 000 в год, предоставляется жилье.

Те, кого заинтересовала эта вакансия, могут узнать подробности и заполнить анкету на персональном сайте Тома Батта, мэра Ричмонда.