Как русский полицейский на велосипеде патрулирует улицы Сан-Франциско

Русский полицейский в США – не редкость. Oфицера полиции Сан-Франциско Константина Иванова хорошо знают в районе Ричмонд. Каждую смену он на своем велосипеде патрулирует Гири-Стрит до самой 22-й Авеню. По пути он останавливается, чтобы поприветствовать продавцов местных магазинов и поинтересоваться, нет ли у них каких-то проблем — скажем, с ночующими на улице бездомными, говорится в видеорепортаже полицейского департамента Сан-Франциско.

А проблемы порой возникают: например, на двери принадлежащей армянской семье аптеки висит красноречивое объявление, напоминающее, что в припаркованной машине не следует оставлять никаких ценных вещей.

Если вы встретите Константина, обязательно скажите ему: «Zdravstvuyte!» Ну а если он увидит, что вы нарушили правила — например, остановили машину в «красной зоне» у пожарного гидранта — то он сам вежливо поздоровается с вами и предупредит, что этого делать нельзя.