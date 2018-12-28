25 декабря сотрудник дорожной полиции штата Юта попытался остановить фургон «Форд», который несколько раз проезжал на красный свет и совершал опасные обгоны. Водитель не подчинился требованиям офицера и оторвался от погони, а затем попытался скрыться в близлежащем жилом комплексе.

Когда полицейский обнаружил беглеца, получив информацию от одного из свидетелей происшествия, тот заявил, что пришел в гости к знакомому. Однако нарушитель не смог сообщить ни номера телефона предполагаемого знакомого, ни других сведений о нем.

Мурад Мансурович Курбанов 1999 года рождения был арестован за опасное вождение и неподчинение сотруднику полиции, говорится в сообщении местной полиции. Вскоре выяснилось, что его фургон был взят напрокат в фирме U-Haul и не возвращен вовремя, что по законам штата Юта является угоном.

Тюремная фотография, опубликованная местными правоохранителями, широко распространилась среди пользователей соцсетей из-за того подозреваемый на ней выглядит на пару десятков лет старше, передает местная пресса.