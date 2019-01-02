Авария с участием калифорнийского дальнобойщика во Флориде

На автомагистрали I-10 в округе Уолтон, штат Флорида, 31 декабря произошла серьезная авария с участием калифорнийского дальнобойщика.

Автовоз с прицепом, груженым легковыми автомобилями, из-за технической неисправности потерял управление, съехал с дороги и врезался в деревья. По инфомрации местного телеканала WJHG oдин из перевозимых автомобилей сорвался с креплений и упал с прицепа.

Водитель автовоза, 33-летний Игорь Маслянка из Калифорнии, был доставлен в медицинский центр города Форт-Уолтон с серьезными травмами. В ходе расследования происшествия выяснилось, что Маслянка был лишен водительских прав, сообщает сайт MyPanhandle.com.