Pushkin’s Bakery and Restaurant продолжает расширять свою сеть

Весной 2019 года ресторан Pushkin’s Bakery and Restaurant собирается открыть кафе-пекарню в Розвилле. Об этом пишет The Sacramento Bee. Год назад в центре Сакраменто предпринимателями была открыта очередная точка, которая моментально стала чрезвычайно популярной.

На видео сооснователь компании Ольга Тернер едет по улицам Сакраменто в передвижном костюме пирожного-капкейка, сделанном на основе кресла-коляски с электроприводом. Пирожное движется по городу, рекламируя новую торговую точку в Розвилле.

Кафе в Розвилле, получившее название Pushkin’s Bakery and Cafe, находится в помещении площадью в 2100 квадратных футов. Это, по словам Дэнни Тернера, позволит готовить и продавать больше таких десертов как торты и пирожные. В новое кафе переедут вафли, сэндвичи, супы и салаты, тогда как более сложные блюда, к примеру, яйца Бенедикт со свининой, скорее всего останутся в старом ресторане, отмечает издание.

Как сообщил Дэнни Тернер, далее «Пушкин» планирует экспансию в Дейвис и Фер-Оукс, однако никаких сделок заключено пока что не было. Кафе в Розвилле будет открыто с утра до вечера без выходных дней.