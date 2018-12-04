Заключенный Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) скончался в прошлую пятницу в одном из флоридских госпиталей, сообщают федеральные иммиграционные власти.

Фото: ICE

26 ноября 56-летний российский гражданин Герман Волков, находившийся в центре временного содержания ICE в округе Бейкер, был направлен в госпиталь в городе Маккленни, а затем переведен в госпиталь Джексонвилля с диагнозом «гиповолемия».

Через два дня Волков отказался от лечения и вернулся в центр временного содержания, где был помещен под медицинское наблюдение. Около полудня в пятницу, 30 ноября, Волков начал задыхаться и был немедленно доставлен в госпиталь Флоридского университета в Джексонвилле. В 13:11 у него произошла остановка сердца, и в 13:59 врачи констатировали его смерть после безуспешных попыток реанимации.

Согласно протоколу, о гибели заключенного были извещены местные правоохранительные органы, Министерство внутренней безопасности и Посольство Российской Федерации.

Герман Волков был осужден штатом Флорида за несколько уголовных преступлений. В июне 2017 года он был арестован ICE, поскольку срок его неиммиграционной визы истек. В декабре 2017 года иммиграционный суд вынес решение о его депортации.

За 2019 финансовый год Волков стал третьим скончавшимся заключенным Иммиграционной и таможенной полиции, сообщается в пресс-релизе ICE.

Ранее сообщалось о другом гражданине РФ по имени Мергенсан Амар, покончившем жизнь самоубийством в иммиграционной тюрьме штата Вашингтон. Герман Волков стал вторым скончавшимся заключенным из России за последние 10 дней.

