15 ноября 2018 года заключенный Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Мергенсана Амар совершил попытку самоубийства. Через несколько дней он был отключен от системы жизнеобеспечения по причине гибели мозга от кислородного голодания. The Seattle Times публикует предсмертную записку умершего, которая раскрывает условия задержания заключенного.



Фото: The Seattle Times

За три недели до этого Амар встретился с адвокатом-волонтером Сарой Лейрер, пишет издание The Seattle Times. Во время этой встречи он написал записку, в которой пожаловался на неприемлемые условия содержания.

«Они нашли в моей камере веревку и подумали, что я хотел повеситься, – написал Амар. – Тогда они перевели меня в другое отделение и отобрали всю одежду. Мне дали только одеяло, под которым было неудобно и холодно. Через два дня, после беседы с психологом, меня вернули в прежнюю камеру».

Представитель Иммиграционной и таможенной полиции Таня Роман отказалась прокомментировать записку Амара до завершения расследования «соответствующими органами». Пабло Паэз — вице-президент частной корпорации GEO Group, управляющей иммиграционными тюрьмами — также отказался отвечать на вопросы журналистов, порекомендовав им обратиться к руководству ICE.

После гибели Амара губернатор штата Вашингтон направил исполняющему обязанности генерального инспектора Министерства внутренней безопасности письмо с просьбой провести независимую проверку условий жизни заключенных в центре временного содержания Северо-Западного региона. Члены Конгресса Пэтти Мюррей, Мария Кантуэлл, Адам Смит и Прамила Джайапал также направили в Министерство внутренней безопасности аналогичный запрос.

По данным международной организации Human Rights Watch, расследующей случаи нарушения прав человека, с 2010 года в учреждениях Иммиграционной и таможенной полиции скончались 74 заключенных, отмечает Seattle Times.

Напомним, что задержанный Иммиграционной и таможенной полицией США 40-летний гражданин России Мергенсана Амар, который 15 ноября попытался покончить с собой, в субботу днем был отключен от системы жизнеобеспечения в одной из больниц города Такома, штат Вашингтон.

Американские власти известили о происшедшем российских дипломатов, которые, в свою очередь, проинформировали проживающих в России родственников Амара.