Замена масла и фильтров в Fairway Lube & Auto Service в Розвилле

Механики автоцентра Fairway Lube & Auto Service в Розвилле с 2008 года заботятся об автомобилях жителей и гостей города. Замена масла и фильтров, ремонт тормозов, регулировка двигателя, периодическое техобслуживание — все это можно смело доверить нашим специалистам. Благодаря многолетнему опыту и современному оборудованию мы делаем все правильно с первого раза.

Самое главное в нашей работе — это вы, наши клиенты, говорят представители сервиса. Для нас важно, чтобы ваши автомобили оставались исправными и безопасными. Приезжайте в наш центр по адресу 9150 Fairway Drive или позвоните по телефону 916-772-5823. Мы открыты с 8 утра до 6 вечера с понедельника по субботу и с 9 утра до 4 дня в воскресенье.

Цены на Fairway Lube & Auto Service услуги:

– замена масла — от $59.00;

– промывка коробки передач — $129.99;

– радиатора — $119.99;

– гидроусилителя руля — $89.99;

– двигателя — $49.99;

– обслуживание дифференциала — от $39.99.

Также у нас можно установить новые салонные фильтры и щетки стеклоочистителя.