Услуги экологической автомойки в Лос-Анджелесе

Если вы хотите продлить жизнь своему автомобилю и сохранить вложенные в него деньги — приезжайте в Highland Park Express Car Wash в Хайленд-Парк. Здесь можно подобрать обслуживание на любой бюджет, начиная от базовой мойки и сушки всего за $6. Еще выгоднее приобретать безлимитные месячные абонементы, цена на которые начинается с $29.99. Бонус: клиенты, заплатившие за мойку наличными, могут бесплатно воспользоваться пылесосом!

Мы заботимся не только о красоте ваших автомобилей, но и о чистоте планеты, на которой мы все живем. Грязная вода, которая уходит прямо в почву, если вы сами моете свою машину у дома, на нашей мойке тщательно фильтруется от примесей.

Почему мы стали самой популярной автомойкой в Лос-Анджелесе? Потому что мы понимаем, что машина — это не просто средство передвижения, это часть вашей повседневной жизни. И доверить ее можно только тому, кто понимает ваши стандарты и требования, тому, чью работу не приходится переделывать. Это мы, Highland Park Express Car Wash.

Мы находимся по адресу: 4419 N. Figueroa Street, Los Angeles. Часы работы: с 7 утра до 7 вечера с понедельника по пятницу и с 8 утра до 7 вечера в воскресенье.