Профессиональная автомойка и детейлинг по привлекательным ценам

Автоцентр Fairway Car Wash в городе Розвилл предлагает жителям и гостям Розвилла профессиональную мойку и детейлинг по привлекательным ценам. Опытные сотрудники центра, вооруженные самым современным оборудованием, помогут вашему автомобилю выглядеть на все сто.

А пока они заняты очисткой шин и полировкой кузова, те из вас, кто оказался в нашем городе проездом, могут присмотреть в магазине сувениров подарки для оставшихся дома родных.

Автоцентр использует самое современное оборудование и “зеленые” технологии обработки воды. Менеджмент предприятия предлагает воспользоваться скидочными купонами или оформить ежемесячную подписку на мойку машин, что существенно снизит стоимость обслуживания.

Fairway Car Wash — это семейное предприятие с многолетней историей и прочными связями с общественностью. Среди местных организаций, которым Fairway Car Wash оказывает спонсорскую помощь и поддержку — хоспис Snowline, школы Oakmont High и Quail Glen Elementary, футбольный клуб Placer United, продуктовый банк округа Плейсер и многие другие.