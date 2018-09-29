В Калифорнии намечается очередная легализация — на этот раз не каннабиса, а менее спорной субстанции: еды домашнего приготовления. На позапрошлой неделе губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал одобренный Ассамблеей и Сенатом законопроект о так называемых «микропредприятиях» по продаже приготовленных в домашних условиях блюд.

Новый закон предоставит тысячам поваров-любителей, разносчиков еды и уличных торговцев, у которых нет средств на открытие лицензированного кафе или ресторана, возможность зарегистрироваться и заниматься своим делом на законных основаниях.

Чтобы соответствовать требованиям закона, микропредприятие по приготовлению еды должно иметь не более одного штатного повара, не считая членов семьи. Объем производства не должен превышать 30 порций в день или 60 порций в неделю, а годовой доход не должен выходить за предел в 50 000 долларов.

Департамент здравоохранения штата будет следить за соблюдением установленных санитарно-гигиенических норм. Также домашнему предприятию, расположенному в жилом квартале, нельзя вывешивать наружную рекламу и беспокоить соседей шумом.