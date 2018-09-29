Несчастный случай произошел произошел в воскресенье, 23 сентября, в непосредственной близости от церкви «Вифания» — на улице Брадшау-Роуд.

Как сообщили «Славянскому Сакраменто» в Дорожной полиции Калифорнии, 73-летний Иван Федюк, двигаясь с превышением скорости, попытался резко затормозить, чтобы избежать столкновения с идущим впереди автомобилем. В результате его «Лексус», перевернувшись несколько раз, вылетел на обочину и врезался в дерево.

Водитель не пристегнулся ремнем безопасности и был выброшен из автомобиля. Когда спасательные службы прибыли на место происшествия, Федюк находился на ногах и был доставлен в медицинский центр Университета Калифорнии в Дейвисе, где скончался от полученных травм. Его смерть была подтверждена коронером округа Сакраменто.

73-летний Федюк работал охранником в Славянской миссионерской церкви «Вифания».