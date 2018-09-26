Американец уклонялся от налогов, размещая деньги в российском банке

Бывший мануальный терапевт из округа Оушен сознается в уклонении от налогов и несообщении о наличии счета в российском банке. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США.



Трентон, Нью-Джерси. Бывший мануальный терапевт, клиники которого действовали в Лейквуде, сознался в уклонении от уплаты более полумиллиона долларов подоходного налога за 2012-2015 годы, а также в утаивании имевшегося у него счета в одном из банков России, на который он перевел более полутора миллионов долларов. Об этом объявил федеральный прокурор Крэг Карпенито.

На процессе под председательством окружного судьи Майкла Шиппа 57-летний Карло Амато из Бичвуда (штат Нью-Джерси) признал себя виновным в одном случае уклонения от налогов и одном случае несообщения о наличии счета в иностранном финансовом учреждении. Последний пункт обвинения отягощается фактами нарушения других законов Соединенных Штатов и совершения незаконных финансовых операций на сумму более $100 000 за 12-месячный период.

Согласно документам и показаниям сторон, с 2012 по 2015 год Амато держал в Лейквуде клинику мануальной терапии, действующую под брендами «Chiropractic Care Consultants Inc.» and «Accident Recovery Physical Therapy». Полученные от пациентов чеки он депонировал на банковские счета, открытые на имена его несовершеннолетних детей. Амато было известно, что эти чеки облагались подоходным алогом, однако он не сообщал о них своему бухгалтеру и не указывал в налоговых декларациях. Помимо этого, Амато не указывал в качестве доходов некоторые другие платежи, депонированные на счета Chiropractic Care и Accident Recovery. К примеру, в налоговой декларации за 2014 год он указал нулевую сумму облагаемого налогом дохода, тогда как в действительности его облагаемый налогом доход за этот период составил $561 258, а налог с этой суммы – $197 036. Также Амато признал, что избежал уплаты более $300 000 налогов за 2012, 2013 и 2015 годы.

Гражданин США Амато сознался в том, что в 2014 году имел счет в банке UniCredit Bank в России, а также в том, что перевел на российские счета более полутора миллионов долларов. Амато признал, что ему было известно требование сообщать о любых иностранных банковских счетах с капиталом более $10 000, тем не менее, он этого не сделал. Также Амато сознался в том, что средства, о которых он не сообщил Налоговой службе, были получены в результате мошеннической схемы, в которой Амато выставил как минимум шести страховым компаниям счета на сумму более миллиона долларов за неоказанные услуги. Ранее Амато признал себя виновным в финансовом пособничестве преступной деятельности в связи с отмыванием денег, полученных от данной схемы.

Уклонение от налогов, в котором сознался Амато, влечет максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет и штрафа в размере $250 000 либо удвоенной величины полученной прибыли или причиненного ущерба.

Несообщение об иностранном банковском счете влечет максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и штрафа в размере $500 000 либо удвоенной величины прибыли или ущерба.

Вынесение приговора Амато назначено на 9 января 2019 года.

Согласно условиям сделки с правосудием, Амато направит в Налоговую службу исправленные декларации и выплатит полную сумму задолженности за 2012-2015 годы, а также подаст уведомления об иностранных банковских счетах за 2012-2017 годы.