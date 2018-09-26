Гражданин Украины приговорен к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество

Конкорд, Нью-Гэмпшир. Как объявил федеральный прокурор Скотт Мюррей, 37-летний Юрий Халабуда из Украины был приговорен к 16-месячному тюремному заключению за сговор с целью совершения банковского мошенничества.

Согласно судебным документам, в апреле и мае 2017 года Халабуда и его сообщник использовали отсканированные изображения подарочных сертификатов на сотовых телефонах для приобретения товаров в магазине Best Buy в Сейлеме, штат Нью-Гэмпшир. Эти подарочные сертификаты были украдены у их владельцев посредством мошеннической интернет-схемы, жертвами которой становились люди, ищущие работу.

Халабуда был арестован 13 мая 2017 года после того, как сотрудник магазина Best Buy заметил, что он воспользовался для приобретения товаров на сумму более $2 000 крадеными подарочными сертификатами. При обыске сотового телефона Халабуды следователи из Департамента полиции Сейлема и ФБР обнаружили множество текстовых сообщений, которые указывали на причастность Халабуды к преступному сговору.

30 мая 2018 года Халабуда признал себя виновным. После отбывания наказания ему грозит депортация.

«Преступные действия, совершенные в данном деле, причинили серьезный финансовый ущерб многим невинным жертвам, – говорится в заявлении федерального прокурора Мюррея. – Те, кто совершает подобные преступления, должны знать, что они будут найдены и понесут наказание. Хочу поблагодарить Департамент полиции Сейлема и ФБР за слаженные действия по привлечению данного обвиняемого к ответственности».

«Мы рады, что мистер Халабуда наконец-то понес наказание за обман и мошенничество в отношении местных компаний, – сказал специальный агент Хэролд Шоу из отделения ФБР в Бостоне. – Все, кто захочет последовать по его стопам и воспользоваться компьютерными технологиями для совершения подобного мошенничества, должны помнить, что мы и наши коллеги из правоохранительных органов продолжим останавливать их преступные деяния».

Расследование данного дела велось Департаментом полиции Сейлема совместно с Федеральным бюро расследований. Обвинителем выступил федеральный прокурор Роберт Кинселла.