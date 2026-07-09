В Нью-Джерси задержан гражданин Украины, осуждённый за мошенничество с документами

Photo: ICE

Отделение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Нью-Йорке сообщило о задержании 27-летнего гражданина Украины Юрия Назаренко.

По данным ведомства, Назаренко ранее был осуждён за участие в сговоре с целью совершения мошенничества, связанного с удостоверениями личности. По информации “Славянского Сакраменто”, задержанный содержится под стражей ICE в изоляторе Delaney Hall в штате Нью-Джерси в ожидании депортации. По сообщению ведомства, после выдворения из страны ему будет навсегда запрещён въезд в США.

Как ранее сообщала прокуратура Южного округа Нью-Йорка, Назаренко, известный также под именами Юрий Назаренко, Uriel Septimberus, Tor Ford и John Wick, признал вину в организации и работе сайта OnlyFake, через который продавались поддельные фотографии удостоверений личности — паспортов и водительских прав. Признание вины по обвинению в сговоре с целью мошенничества, связанного с удостоверениями личности, средствами аутентификации и соответствующей информацией, было принято федеральным судьёй Маргарет Гарнетт.

Согласно материалам дела, сайт OnlyFake позволял пользователям генерировать поддельные цифровые версии водительских прав всех пятидесяти штатов США, американских паспортов, паспортных карт и карточек социального страхования, а также поддельные паспорта примерно 56 других стран. Клиенты могли выбирать, должен ли документ выглядеть как скан оригинала или как фотография, сделанная на плоской поверхности. Оплата принималась в криптовалюте, действовали скидки при покупке партиями — вплоть до тысячи поддельных документов за раз.

По данным следствия, Назаренко управлял сайтом с 2021 по 2024 год, за это время сервис получил от клиентов не менее нескольких сотен тысяч долларов и сгенерировал порядка 10 тысяч поддельных документов. Следствие отмечает, что подобные подделки позволяли обходить процедуры проверки клиентов, которые банки и криптобиржи используют для предотвращения отмывания денег.

Назаренко признал вину по одному эпизоду обвинения, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы, и согласился выплатить конфискацию в размере 1,2 миллиона долларов — суммы, полученной от деятельности OnlyFake. Вынесение приговора судьёй Гарнетт было назначено на 26 июня 2026 года.

В прокуратуре также поблагодарили власти Румынии и Управление международных связей Министерства юстиции США за содействие в экстрадиции Назаренко из Румынии в сентябре 2025 года. Дело вела группа по борьбе со сложным мошенничеством и киберпреступностью прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.