За три года существования «Russian House #1» на Русской речке покорил сердца как американцев, так и иммигрантов из стран СНГ.

На берегу второй по длине (после Сакраменто) реки области залива Сан-Франциско вот уже третий год успешно действует уникальный русский ресторан, где вместо фиксированных цен в меню посетители платят «по совести».

Как уже сообщал «Славянский Сакраменто», идея создания ресторана началась с поездки санкт-петербургских рестораторов Татьяны Гинзбург и Полины Красиковой в Калифорнию. После изучения истории штата, связанной с Россией, они пришли к решению открыть здесь заведение в русском стиле.

«Мы нашли этот ресторан случайно, по пути в Форт-Росс с фестиваля “Burning Man”, и были удивлены российской историей на берегах Русской реки, – говорит Полина Красикова. – Мы задумали открыть “Русский дом” – культурную душевную концепцию, которая принесла бы сюда частичку современной России. Как это сделать? Одной едой не обойдешься, в России важна беседа за столом. И мы приглашаем друзей побеседовать. У нас нет стандартных правил».

И действительно, другое такое заведение едва ли можно отыскать по обеим сторонам океана. У входа стоит чугунный горшок в русском стиле, в который посетители складывают свою благодарность в американских долларах. Несмотря на то, что здесь нет официантов, как в традиционных ресторанах (в «Russian House #1» самообслуживание в стиле буфета, а все сотрудники – волонтеры), меню здесь постоянно меняется и может посоперничать с лучшими ресторанами округа. Также – по предварительной договоренности с владельцами – существует возможность приготовить свое любимое блюдо, которое, возможно, войдет в книгу фирменных рецептов заведения.



















У двери изображен силуэт русского крестьянина в лаптях, на декоративной русской печи – шоколад с изображением Путина, а за массивными деревянными столами сидят изголодавшиеся путешественники, многие из которых приехали сюда на ежегодный Русский фестиваль в исторической крепости Форт-Росс.

В начале 19 века Российская империя снарядила экспедицию в область нынешнего района Залива Сан-Франциско. Путешественников возглавил Иван Кусков, который, исследовав район залива Румянцева (сейчас Бодега-Бэй), устроил крепость Форт-Росс. Затем здесь было построено три русских ранчо, которые выращивали сельхозпродукцию для Русско-Американской компании, торговали с местным населением и снабжали российских мореплавателей вином, табаком, пшеницей и другим припасами.

Спустя сто лет на берега Русской речки пришли другие россияне, с другой экономической моделью.

«Будучи экономистом по образованию, я, конечно же, вначале сомневалась, будет ли это работать, но тем интереснее был эксперимент, – комментирует Красикова. – Как видите, ресторан процветает, люди возвращаются, и все больше народа приходит сюда именно из-за нашей концепции».

Если в прошлом веке русские первопроходцы покоряли Америку, обращая в православие и торгуя с местным населением, то сегодня российские предпринимательницы – Татьяна Гинзбург и Полина Красикова – завоевывают американские сердца широтой русской души, кухней и вселенским созерцанием.

По словам Красиковой, ресторанная часть предприятия уже получила достаточную известность, и организаторы переходят к философской направленности, стремясь к саморазвитию. Этому способствуют многочисленные встречи с известными современными мыслителями из России и США и, конечно же, музыкальные и творческие вечера местных коллективов.

За три года своего существования «Russian House #1» покорил сердца и желудки калифорнийцев, которые толпами стекаются со всего штата, чтобы отведать русско-американскую кухню. Убедившись в популярности русских блюд и ощутив недостаток руководств по их приготовлению в Америке, Полина и Татьяна объявили о сборе средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, где можно оплатить предзаказ эксклюзивного сборника рецептов.

«Традиционные рецепты у нас сильно трансформировались, потому что на них повлияли местные продукты: капуста кале, грибы и зелень, – заключает Полина Красикова. – Здесь мое творчество нашло настоящее выражение».

Сегодня, например, в «Русском доме #1» подавали оливье с ананасами, индейку с местной клюквой и грибами, а щи готовили из кале вместо обычной капусты.