Гражданин России приговорен к 70 месяцам тюремного заключения

Российский хакер приговорен к тюремному сроку за многомиллионное мошенничество с дебетовыми картами.

Гражданин России сегодня был приговорен федеральным судом к 70 месяцам тюремного заключения за взлом бухгалтерских систем двух компаний, изготовление поддельных дебетовых карт и передачу их своим сообщникам в нескольких странах мира, что привело к финансовым потерям на сумму более 4 млн долларов.

Приговор 36-летнему Михаилу Константиновичу Малыхину, нелегальному иммигранту, проживавшему в лос-анджелесском районе Парк-Ла-Бри, был вынесен федеральным судьей Долли Джи после того, как обвиняемый сознался в компьютерном взломе и сговоре с целью использования поддельных дебетовых карт.

Помимо 70-месячного тюремного срока, приговор предусматривает выплату 4 131 731 доллара в качестве реституции. В собственности государства останутся примерно 1,3 млн долларов наличными и подарочные сертификаты на сумму более 22 тыс. долларов, ранее изъятые агентами ФБР из банковских ячеек Малыхина, а также несколько золотых слитков, 30 тыс. долларов, направленные Малыхином в клинику пластической хирургии, и автомобиль «Форд Мустанг» 1966 года.

Судья Джи в своей речи назвала преступления Малыхина «возмутительными», отметив, что он «причинил страдания» и «разрушил жизни многих из своих жертв».

В 2016 году Малыхин признал себя виновным в двух преступлениях: сговоре с целью использования незаконных устройств доступа (краденых дебетовых карт) и незаконный доступ к защищенному компьютеру.

Согласно документам суда, в конце 2015 — начале 2016 года Малыхин использовал пароли, предоставленные ему другим хакером, для незаконного доступа к серверу компании из Массачусетса, занимавшийся управлением расчетными счетами других компаний. Проникнув на сервер, Малыхин реактивировал неиспользуемые учетные записи, принадлежавшие компании из Орегона, и выпустил связанные с этими учетными записями дебетовые карты с лимитами до 5 млн долларов. Также Малыхин изготовил дебетовые карты, связанные с учетными записями компании из Колорадо, которая вскоре обанкротилась из-за финансовых потерь, понесенных ей в результате этого взлома.

Изготовленные дебетовые карты Малыхин рассылал своим сообщникам в нескольких странах мира, включая Соединенные Штаты и Россию. Карты использовались для совершения крупных покупок в розничных магазинах, таких как Best Buy и Apple, в окрестностях Лос-Анджелеса. В обмен Малыхин получал наличные деньги, дорогостоящие товары и подарочные сертификаты, выдаваемые при возврате приобретенных товаров.

Действия Малыхина привели к убыткам на сумму более 4 млн долларов. Наибольшие потери понесла компания из Колорадо, обязательства которой после банкротства пришлось взять на себя компании из Массачусетса. В результате этого сотрудники компаний из Орегона и Колорадо остались без работы и потеряли свои инвестиции и пенсионные сбережения.

В своей речи судья Джи упомянула свидетельства потерпевших, рассказывающие о серьезном эмоциональном ущербе, который был причинен им действиями Малыхина.

В прошлом году пятеро местных «курьеров», которые отоваривали поддельные дебетовые карты в розничных магазинах, были приговорены к тюремным срокам в федеральных исправительных учреждениях.

Следствие по делу Малыхина вело ФБР.