Утром 18 ноября 2016 года житель Миннеаполиса Джозеф Сабир привез в детский сад Натальи Карии свою трехлетнюю дочь. Однако Наталья сказала ему, что «совершила что-то ужасное», пишет StarTribune.



Сабир услышал доносящийся из подвала детский плач, сбежал вниз по лестнице и обнаружил висящего на водопроводной трубе 16-месячного мальчика. Он вынул ребенка из петли, сделанной из женских колготок, и выбежал с ним на улицу.

Тем временем Наталья Кария села в свою машину и попыталась скрыться с места происшествия. При этом она сбила пешехода и велосипедиста, а также врезалась в автомобиль, за рулем которого находилась женщина на шестом месяце беременности. После этого она остановилась рядом с путепроводом над автотрассой I-94 и попыталась спрыгнуть вниз, однако один из проезжавших мимо водителей удержал ее до прибытия полиции.

К счастью, все пострадавшие остались живы, однако 37-летний пешеход Сальвадор Лема получил серьезные травмы, а 29-летнему велосипедисту Джейкобу Керригану пришлось имплантировать в кость ноги металлический стержень, чтобы избежать ампутации.

Спасенный мальчик, оказавшийся одним из записанных в группу детей, остался невредим и был выписан домой после обследования в госпитале, указывает местное издание.

В ходе судебного процесса выяснилось, что 43-летняя Наталья Кария, которая приехала в Соединенные Штаты из Украины в 2006 году, терпела жестокое обращение от своего мужа. По ее словам, муж избивал ее и угрожал убить, разрушил финансовое состояние семьи, заставлял ее работать, несмотря на психологические проблемы, и не позволял ей обращаться за медицинской помощью.

Прокурор Кристина Уоррен настаивала на 13-летнем тюремном сроке, сомневаясь в том, что на свободе Кария сможет получить необходимое психиатрическое лечение.

Однако сторона защиты попросила обойтись без дальнейшего заключения. Адвокаты Натальи указывали на то, что она уже была наказана длительным пребыванием в тюрьме, потерей работы, разлукой со своими детьми и значительными денежными расходами.

Судья Джей Куом согласился с выводами врачей о том, что Кария представляет незначительный риск для повторного совершения преступления. Он назвал ее поступки «неудачным стечением нескольких факторов, которое вряд ли повторится в будущем».

В понедельник судья Куом вынес решение, приговаривающее Наталью Карию к 10-летнему испытательному сроку с зачетом уже проведенных под стражей 20 месяцев.

Согласно условиям приговора, ей придется пройти назначенное судом лечение. Также ей запрещено оставаться без присмотра со своими несовершеннолетними дочерьми и другими детьми.