Судом округа Колумбия были обнародованы уголовные обвинения против россиянки, действовавшей в качестве агента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов без предварительного уведомления Генеральной прокуратуры.

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Об этом объявили помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, федеральный прокурор по округу Колумбия Джесси Лю и помощник директора отделения ФБР в Вашингтоне Нэнси МакНамара.

29-летняя Мария Бутина, проживающая в Вашингтоне (округ Колумбия), была арестована 15 июля 2018 года и предстала перед судьей Деборой Робинсон в окружном федеральном суде. Она останется под стражей до слушания, назначенного на 18 июля.

Согласно материалам обвинения, в период с 2015 года по февраль 2017 года Бутина действовала по указаниям некоего высокопоставленного российского чиновника, который ранее был был членом Федерального собрания, а затем занял руководящую должность в Центробанке. Этот чиновник был занесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в апреле 2018 года.

В документах, направленных в суд, описываются подробности действий Бутиной и ее куратора в интересах Российской Федерации, включая налаживание связей с гражданами США и внедрение в организации, имеющие влияние на американскую политику. Бутина неоднократно гостила в США, а позднее поселилась в стране по студенческой визе. Обвинение заявляет, что она действовала в качестве агента российского правительства, не подав об этом официального уведомления, как того требует закон.

Максимальное наказание по данному обвинению, установленное Конгрессом США, составляет пять лет тюремного заключения. В случае признания Бутиной виновной мера наказания будет определена судом с учетом соответствующих положений закона и федеральных рекомендаций.

Расследование данного дела было проведено отделением ФБР в Вашингтоне. Обвинителями выступают Отдел национальной безопасности Федеральной прокуратуры округа Колумбия и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции.