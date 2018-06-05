В Сакраменто впервые в мире тестируют электронные номерные знаки

Компания Reviver Auto из Фостер-Сити (район Залива Сан-Франциско), создатель первого в мире электронного номерного знака Rplate, сегодня объявила о том, что администрация города Сакраменто оборудовала свой автопарк номерными знаками Rplate Pro. На данный момент электронные номера установлены на 24 автомобилях Chevrolet Bolt, и еще 11 знаков ожидают пополнения автопарка.

По словам мэра Дэррела Стайнберга, внедрение электронных номерных знаков стало для города очередным шагом по испытанию технологий экологически чистого автотранспорта. На прошлой неделе в Сакраменто переехала штаб-квартира компании Highlands Electric, выпускающей более легкие и компактные по сравнению с современными образцами моторы для электромобилей.

«Сакраменто намеревается стать лидером по технологии альтернативного топлива, беспилотным автомобилям, научным исследованиям, разработкам и всем видам инноваций», – сказал Стайнберг.

По мнению менеджера автопарка городской администрации Марка Стивенса, электронные номерные знаки позволят отслеживать передвижение и величину пробега электромобилей. Также они способны подавать сигнал в случае их кражи.

Электромобили Chevrolet Bolt в автопарке администрации Сакраменто используются такими службами как Департамент коммунальных услуг и Департамент городского развития.

Стивенс добавил, что электронные номерные знаки могут также применяться для отображения информационных сообщений. При этом номер машины по-прежнему будет читаться, когда она находится в движении.

По словам Стивенса, стоимость новых номерных знаков будет меньше, чем расходы на действующую GPS-систему, которая используется на бензиновых автомобилях городской администрации.

«Rplate Pro обладает рядом возможностей, которые не только позволят нам более эффективно управлять автопарком, но и сыграют важную роль в диалоге с жителями города», – сказал Стивенс. Он отметил, что городская администрация продолжит установку электронных номерных знаков по мере добавления в автопарк новых электромобилей.

Как рассказал в интервью “Славянскому Сакраменто” CEO компании Reviver Auto Невайл Бостон, революционные номерные знаки управляются с помощью специально разработанного приложения для смартфонов.

Rplate Pro превращает появившиеся 125 лет назад традиционные номерные знаки в многофункциональный цифровой дисплей и платформу для повышения безопасности вождения. Среди возможностей новой системы — автоматическое продление регистрации, благотворительные номерные знаки, личные сообщения, определение местоположения автомобиля, предупреждения об опасности, информация об угнанных автомобилях, оплата парковок и платных дорог, а также реклама.

«Наша компания выпускает номерные знаки XXI века, предлагающие современные способы облегчения вождения, – сказал генеральный директор Reviver Auto Невилл Бостон. – Мы гордимся возможностью сотрудничать с администрацией Сакраменто и приветствуем их энтузиазм по внедрению Rplate Pro в инфраструктуру “умного” города».

Внедрение электронных номерных знаков является частью усилий города по превращению в центр инноваций. В Сакраменто была запущена Лаборатория городских технологий, помогающая предпринимателям, технологическим компаниям и образовательным учреждениям сотрудничать для решения реальных проблем и улучшения качества жизни. Недавно Reviver Auto приняла участие в тематическом вечере Tech Night, организованном Лабораторией городских технологий и баскетбольной командой Sacramento Kings.

Калифорния стала первым американским штатом, внедрившим Rplate Pro. За ней последовала Аризона, чей Департамент автотранспорта запустил программу тестирования электронных номерных знаков, а также Техас, Флорида и Вашингтон, принявшие законодательную основу для опробования новой технологии. Также компания Reviver Auto заключила предварительное соглашение о внедрении электронных номерных знаков в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Впрочем, не все приветствуют новинку – некоторые критики полагают, что таким образом “Большой брат” получит дополнительные возможности вмешиваться в личное пространство водителей, выслеживая их передвижения. Кроме того, оборудование новых номерных знаков на автомобили города оплачивают калифорнийские налогоплательщики.