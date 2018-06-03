Двум сотням бездомных щенков, которые обитают в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, скоро помогут найти новое жилье за океаном. Спасением животных занимаются Фонд чистого будущего, компания «НОВАРКА» и персонал ЧАЭС. Бесхозные домашние животные прибывают также из России в Калифорнию, где их “усыновляют” местные семьи.

Сотрудники фонда сообщили, что получили все необходимые разрешения на вывоз собак в США. Сначала щенков отмоют и накормят, потом они пройдут дозиметрический контроль и направятся в приют, организованный на территории конно-спортивной базы в Славутиче. Там они проведут полтора месяца, а уже в июне отправятся в Америку, которая станет их новым домом. В приюте за щенками ухаживают специально обученные инструкторы, а по выходным с ними играют посетители базы.

В апреле с площадки ЧАЭС уже было транспортировано 12 щенков. Всего американскую прописку должны будут получить 200 собак.

Тем временем наша соотечественница Елена Гафни из Сан-Хосе занимается усыновлением бездомных собак из России. По словам местных защитников животных, в преддверии чемпионата по футболу, который пройдёт в РФ в этом году, местные власти безжалостно уничтожают животных на улицах российских городов. Елена рассказала, что с помощью единомышленников ей удалось вывезти в Калифорнию шесть животных из Волгограда, где бездомных собак отстреливают и травят ядом.

Денежных средств, выделяемых на отлов и уничтожение беспризорных собак, хватило бы на их стерилизацию, ветеринарное обслуживание и безопасное размещение в специальных приютах для животных.

«Российским правительством выделены миллионы рублей и организованы тендеры на уничтожение бездомных животных с целью обеспечения комфортного пребывания иностранных гостей во время этого игрового мероприятия развлекательного характера, – говорится в петиции, опубликованной на сайте Change.org и собравшей два миллиона подписей. – Несмотря на уверения, данные активистам, защищающим права животных, вместо анализа реальной опасности, которую могут создать для игроков в футбол и зрителей маленькие полуголодные кошки и почти никому не нужные брошенные собаки, вместо поиска гуманных решений, вместо совместной работы с неравнодушными волонтерами в каждом городе, в некоторых городах уже предпринимается жестокий отлов и отстрел животных».

Только благодаря добрым самаритянам, которые организуют спасательные группы и открывают приюты, некоторым из этих животных удается выжить. Но большинство из них продолжает страдать и умирать от голода, холода и болезней. Приюты для животных в России крайне нуждаются в поддержке, поскольку они полагаются только на добровольные пожертвования для обеспечения убежища, еды и лечения. Количество животных огромно, порой их приходится содержать в стесненных условиях и ограничивать им порции еды.