Вооруженный воздушной винтовкой и русским триколором житель Сан-Карлоса (пригород Сан-Диего) арестован. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает издание The San Diego Union-Tribune.

Мужчина из Сан-Карлоса, ходивший по улице с реалистично выглядящей винтовкой и российским флагом, был арестован после 30-минутного противостояния с полицией. Оружие, по сообщению полиции, оказалось пневматической винтовкой. В инциденте никто не пострадал, задержанный был направлен в психиатрический госпиталь округа для обследования.

Согласно изданию, в субботу вечером жители улицы Рондел-корт позвонили в полицию и сообщили о странном поведении своего соседа.

Полицейские собрались на расстоянии пары кварталов от места происшествия, а дом подозреваемого был осмотрен с вертолета. По словам вертолетной команды, мужчина делал в их сторону неприличные жесты.

«Он рассержен на нас, очень разозлен», – сообщил по радио один из пилотов полиции Сан-Диего.

В следующие полчаса мужчина то скрывался в своем гараже, то выходил обратно. Винтовку он временами держал в руках, а временами оставлял на земле.

Диспетчер полиции связался с мужчиной по телефону и передал ему команду унести винтовку в гараж и отойти от нее. Мужчина ответил диспетчеру, что это воздушная винтовка и что он не доверяет полиции.

Противостояние мирно завершилось в 7 часов вечера, когда мужчина оставил оружие в гараже и вышел к вооруженным полицейским с поднятыми руками. Надев на подозреваемого наручники и усадив в машину, сотрудники полиции обыскали его дом, в котором никого не оказалось.

Как сообщает OnScene TV, мужчина является россиянином и нередко попадал в поле зрения местных жителей и правоохранителей, доставлял им беспокойство, постоянно выкрикивая ругательства в адрес США.

Однажды, его уличили в нарушении скоростного режима на улице, а в другой раз нарушитель общественного спокойствия размахивал флагом России и бутылкой “Хеннесси” на лужайке перед своим домом. Затем бутозер в угрожающей манере направил оружие по направлению к дому своего соседа, с которым у него намедни случился конфликт.